شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقبل وفدا إيفواريا للترويج لأنوما فى انتخابات الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، وفدا من كوت ديفوار برئاسة لاسانا بالينفو رئيس اللجنة الأولمبية وبحضور ثيموتي ايزوان سفير كوت ديفوار بالقاهرة، وذلك في إطار جولة الوفد الإيفواري للترويج لمواطنه جاك أنوما المرشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس المقبل بالمغرب.

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية عودة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي المنتهية ولايته في مارس المقبل لمنصبه بشكل مؤقت لحين البت فى التظلم المقدم منه اعتراضاً على قرار التجميد الصادر بحقه في الانتخابات، لينضم بذلك إلى قائمة المرشحين لرئاسة الاتحاد القاري في الانتخابات المقبلة بشكل مؤقت لحين اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وبهذا القرار بات أحمد أحمد المرشح الخامس فى انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حال الحصول القرار لصالحه وأنه سيقوم بجولاته الانتخابية لحين إصدار قرار نهائي من المحكمة الرياضية الدولية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عبر لجنة الحوكمة التابعة للاتحاد القاري قبول كل من أوجستين إيمانويل سنجور (السنغال)، 55 سنة، وعمل رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم منذ أغسطس 2009 عضو اللجنة التنفيذية بالكاف منذ فبراير 2018، وجاك برنارد دانيال أنوما (كوت ديفوار)، 69 عامًا، عضو سابق في اللجنة التنفيذية للفيفا، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الإيفواري والرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم الإيفواري.

كما أعلن أحمد ولد يحيي، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، موافقة اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الدولي على ترشحه على مقعد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" في الانتخابات المقرر إقامتها مارس المقبل بالمغرب.

وأكد أحمد ولد يحيي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الآن يسعدني أن أعلن المصادقة على ترشيحي لرئاسة الكاف من قبل لجنة مراقبة الفيفا، يتبقى لدينا شهر واحد لتنفيذ جدول أعمالنا لمستقبل كرة القدم الأفريقية والفوز بالسباق!".

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في وقت سابق استبعاد الملغاشي أحمد أحمد، رئيس كاف المنتهية مدته، نهائياً من الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس.

فيما كشفت مصادر داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أن باتريس تلوبان موتسيبي (جنوب أفريقيا) 58 سنة، رجل أعمال، ورئيس النادي (ماميلودي) صنداونز إف سى، تم الموافقة عليه إلا أن هناك جلسة ستقام في القاهرة ظهر الخميس سيتم خلالها الإعلان الرسمي عن المرشحين الأربعة المقبولين لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد القاري.

وجاء أسماء المرشحين الخمسة لانتخابات رئاسة الاتحاد الافريقي كالتالي..

جاك برنارد دانيال أنوما (كوت ديفوار).

أوجستين إيمانويل سنجور (السنغال).

أحمد ولد يحيي (موريتانيا).

باتريس تلوبان موتسيبي (جنوب أفريقيا).

أحمد أحمد (مدغشقر) بشكل مؤقت.