شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلى قبل مباراة الدحيل: خليكم فى ضهرنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير الأهلي قبل خوض مباراة المارد الأحمر أمام الدحيل القطري ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، معربا عن اعتزازه وفخره للمشاركة في البطولة ضمن صفوف النادي الأهلي، وقال محمود كهربا :"فخور ومبسوط وسعيد أني موجود في حدث رياضي زي كأس العالم، ودي أول مرة في حياتي ومع النادي الأهلي"، مشيرا إلى أن اللاعبين يعتبرون مباراة الدحيل القطري مباراة صعبة لأن هذا الفريق قوي، مضيفا :"هدفنا نصعد ونتخطى هذا الدور.. وتحن نركز في إحراز الهدف الأول".

وعن استقبال الجماهير لبعثة الأهلي في قطر، قال محمود كهربا :"كنت مبسوط وفخور بأن الجمهور كله موجود في استقبالنا وكان نفسنا نقعد معاهم، وإحنا فخورين أننا شوفناهم... جمهور الأهلي مش بيشبع بطولات، وبيحب يكسب وياخد بطولات كتير، وكذلك اللاعيبة، واحب اطمن الجمهور تفائلوا خير.. وخليكم في ضهرنا"، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك.

من جانبه، وجه المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، رسالة شكر وتقدير إلى جماهير القلعة الحمراء على الدعم الذى قدموه له منذ أول يوم تواجد فيه في القلعة الحمراء، وقال بانون في تصريحات عبر الحساب الرسمي للأهلي: الحمدلله أول مرة لي في هذه الأجواء، الجميع متعطش لتقديم أفضل ما لديه خاصة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم والجميع على أتم استعداد لتشريف قميص النادي الأهلي.

وأضاف: المشاركة في كأس العالم للأندية، حاجة رائعة لجميع اللاعبين، وموسيماني تحدث معنا في العديد من الأمور الفنية، وشاهدنا الدحيل بالفيديو وسنعمل على نقاط الضعف والقوة لديهم.

واختتم: أريد أن أشكر جماهير الأهلي على دعمهم لي من أول يوم، وأشكر زملائي الذين ساعدوني منذ أول مباراة، الحمد لله الأمور تسير حتى الآن بشكل جيد ولكن لابد أن أعمل أكثر لأكون في مستوى جيد، وهذا ليس أمراً غريبا على جماهير كبيرة مثل الأهلي وأنا جئت من فريق له جماهير كبيرة وأعرف معنى اللعب تحت ضغط وأتمنى أن أشرف قميص الأهلي.



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محمود كهربا