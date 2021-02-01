شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح يكرم فراعنة اليد بعد الأداء المبهر فى مونديال مصر 2021.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، نجوم منتخب مصر لكرة اليد بعد الإنجاز الكبير الذى حققوه فى بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 التى اختتمت منافساتها أمس، لتكريمهم بعد الظهور بأداء مشرف فى البطولة، خاصة أمام الدنمارك التى حصلت على اللقب.

وحضر إلى مقر الخليج 365، هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم، وروبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب، بصحبة زوجته ماريا، والثنائى محمد عصام الطيار وسام سامى نوار نجما منتخب الفراعنة بعدما تألقا فى المونديال .

وكرم خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 الإسبانى باروندو جارسيا المدير الفنى لفراعنة اليد، بإهدائه درع المؤسسة تكريماً لإنجاز الفراعنة فى المونديال وتشريف كرة اليد المصرية بأداء رجولى .

من جهته تحدث رئيس اتحاد اليد خلال الندوة عن كواليس تنظيم المونديال والإشادة الواسعة من جانب كافة وسائل الإعلام العالمية، فيما تحدث باروندو عن الجوانب الفنية وسر تألق المنتخب فى كأس العالم والظهور بمستوى متميز، بينما كشف وسام نوار عن كواليس ما دار بين اللاعبين على مدار أيام البطولة وطموحاتهم فى المرحلة المقبلة.