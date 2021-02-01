شكرا لقرائتكم خبر عن وضع قميص الأهلى بمونديال الأندية فى متحف "فيفا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر موقع تويتر، وضع قميص الفريق الجديد الذي سيشارك به اللاعبون في مونديال الأندية، والمقرر عرضه في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتبت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، في منشورها: "قميص أعظم نادي في الكون، الموقع من أسطورتنا، يزين متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بناءً على طلب من "فيفا"، ليظهر في الصور توقيع: "بسم الله الرحمن الرحيم، دعوات النادى الأهلي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح"

ويستهل الأهلى منافساته فى البطولة العالمية بمواجهة الدحيل القطرى الخميس المقبل، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى فى نصف نهائى البطولة العالمية التى يشارك فيها الأهلى للمرة السادسة فى التاريخ.



قميص الاهلى



التوقيع على قميص الاهلى

وتضم قائمة الأهلى المشاركة فى المونديال 23 لاعباً، حسب تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – على لطفى – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – سعد سمير – أحمد رمضان "بيكهام" – محمد هانى – على معلول.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدى فتحى – أكرم توفيق.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدى قفشة – حسين الشحات – محمود عبد المنعم كهربا – طاهر محمد طاهر – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف – مروان محسن – صلاح محسن – والتر بواليا.

وخرج من قائمة الأهلى فى مونديال الأندية رامى ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فينة، ووليد سليمان وناصر ماهر للإصابة، فيما يمكن للأهلى استبدال أى لاعب قبل أول مباراة فى البطولة بـ24 ساعة على أن تكون هناك ضرورة قصوى لاستبعاد لاعب كالإصابة الصعبة مثلاً.

وسافرالأهلى إلى قطر الجمعة الماضى ويتدرب الفريق يومياً إستعداداً لمواجهة الدحيل، كما إصطحب مسئولو النادى الثنائى محمود وحيد ووليد سليمان ضمن البعثة فيما تخلّف رامى ربيعة واستمر فى القاهرة.