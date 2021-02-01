شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون: مستعد لتشريف قميص الأهلي وأشكر الجماهير على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، رسالة شكر وتقدير إلى جماهير القلعة الحمراء على الدعم الذى قدموه له منذ أول يوم تواجد فيه في القلعة الحمراء، وقال بانون في تصريحات عبر الحساب الرسمي للأهلي: الحمدلله أول مرة لي في هذه الأجواء، الجميع متعطش لتقديم أفضل ما لديه خاصة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم والجميع على أتم استعداد لتشريف قميص النادي الأهلي.

وأضاف: المشاركة في كأس العالم للأندية، حاجة رائعة لجميع اللاعبين، وموسيماني تحدث معنا في العديد من الأمور الفنية، وشاهدنا الدحيل بالفيديو وسنعمل على نقاط الضعف والقوة لديهم.

واختتم: أريد أن أشكر جماهير الأهلي على دعمهم لي من أول يوم، وأشكر زملائي الذين ساعدوني منذ أول مباراة، الحمد لله الأمور تسير حتى الآن بشكل جيد ولكن لابد أن أعمل أكثر لأكون في مستوى جيد، وهذا ليس أمراً غريبا على جماهير كبيرة مثل الأهلي وأنا جئت من فريق له جماهير كبيرة وأعرف معنى اللعب تحت ضغط وأتمنى أن أشرف قميص الأهلي.

وينوى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الدفع بثلاثة لاعبين فى خط الوسط لإحكام السيطرة على مفاتيح لعب الدحيل القطرى خلال مباراة الفريقين المرتقبة المقرر لها الخميس المقبل فى انطلاقة مشوار الأهلى بكأس العالم للأندية التى ستقام بقطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير الجارى، ويرغب موسيمانى فى الدفع بالثلاثى "أكرم توفيق وعمرو السولية وحمدى فتحى" بشكل أساسى فى المباراة المرتقبة الخميس المقبل أمام بطل قطر .

ويستهل الأهلى منافساته فى البطولة العالمية بمواجهة الدحيل القطرى الخميس المقبل، على أن يواجه الفائز منهما بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى فى نصف نهائى البطولة العالمية التى يشارك فيها الأهلى للمرة السادسة فى التاريخ.