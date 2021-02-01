شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن شعار بطولة كأس العالم للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للجمباز الفني "رجال وسيدات"، والتى من المقرر إقامتها شهر يونيو المقبل على صالات استاد القاهرة الدولي.

وتقام البطولة على صالات 1 و2 و3 بمجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 6 يونيو 2021.

من جهته أكد الدكتور إيهاب أمين أن مصر ستعمل على تنظيم البطولة بشكل مبهر ومميز استكمالًا لما تم تنفيذه ببطولة العالم لكرة اليد والتي انتهت فعاليتها أمس على أرض مصر بمشاركة 32 دولة للمرة الأولى في التاريخ. وتعد هذه البطولة أول كأس عالم للجمباز تقام بمصر والقارة الإفريقية بأكملها.

جدير بالذكر أن إيهاب أمين نائب رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد المصري للجمباز اقترح إقامة التصفيات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 للجمباز الفني المقرر لها مايو المقبل فى مصر حال اعتذار جنوب أفريقيا وتعذر إقامة التصفيات بها بسبب جائحة كورونا حتي تكون بروفة قوية قبل كأس العالم للجمباز، وأجري أمين اتصالا مع رئيسة اتحاد الجمباز فى جنوب أفريقيا لمعرفة الموقف النهائي لبلادها.

ولقي اقتراح مصر موافقة الاتحاد الأفريقي لثقة الجميع فى قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.