شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل بطاقة مصطفى محمد الدولية لجالطة سراى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك رسمياً إجراءات انتقال مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى لفريق جالطة سراى التركى، وتم إرسال بطاقة اللاعب الدولية للاتحاد التركى لكرة القدم.

ووافق الزمالك على رحيل مصطفى محمد للفريق التركى معارا موسما ونصف الموسم تبدأ فى يناير الماضى بمقابل مليونى دولار.

ووصل مصطفى محمد إلى مدينة إسطنبول التركية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لإنهاء إجراءات انتقاله لفريقه الجديد، بعدما أعلنت إدارة الزمالك الخميس الماضى انتقال المهاجم الشاب لصفوف جالطة سراى على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، مع وضع بند يقضى بأحقية النادى التركى في شراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 ملايين دولار، بشرط موافقة الزمالك، واستقبل مسئولو جالطة سراى مصطفى محمد فى المطار، وحرصت عدد من الأشخاص المتواجدين على التقاط الصور مع النجم المصرى.

وكان مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتقدم بالشكر للقوات المسلحة على تسهيل إجراءات سفره من أجل بدء تجربة الاحتراف، متمنيا أن يكون واجهة مشرفة لمصر خلال تجربة احترافه وينهي حاليا إجراءات السفر خلال الساعات المقبلة إلى تركيا.