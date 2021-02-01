شكرا لقرائتكم خبر عن التشيلي ماريو سالاس مديرا فنيا لوداى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى وادى دجلة تولى التشيلي ماريو سالاس قيادة الفريق فنيا، أملا فى إنقاذ الغزلان من سلسلة النتائج السلبية التى تعرضوا لها فى الفترة الأخيرة، وكان آخرها التعادل السلبي أمام أسوان ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

ونجح مسئولو نادى وادى دجلة فى التعاقد مع محمد سرحان لاعب فريق الأهلى مواليد 2003 فى صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوف الفريق الدجلاوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

محمد سرحان كان يُعد من أبرز اللاعبين فى قطاع الناشئين بالأهلي قبل أن يرحل بسبب تعرضه للإصابة، ووُلد سرحان فى 9 فبراير عام 2003، وانضم إلى أكاديمية الأهلي فى سن السابعة، ويتميز سرحان باللعب في أكثر من مركز منها المهاجم الصريح بالإضافة إلى جناح أيسر، واستطاع تسجيل 11 هدفا مع الفريق في الموسم الماضي وصناعة 7 أهداف أخرى.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكه 13، فيما يحتل أسوان المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 9 ومازال لديه لقاء مؤجل.