شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يسترجع ذكريات قيادته منتخب مصر للصعود لنهائى أفريقيا 2017.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق ذكرياته تصديه التاريخى لركلة ترجيح حاسمة بنصف نهائي بطولة أفريقيا قبل 4 أعوام، والتى تأهل المنتخب على إثرها لمواجهة الكاميرون فى نهائي انتهى لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف سجله محمد الننى، الحضرى ومن خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام نشر فيديو لحظة تصديه، وكتب : "قوى الإرادة لا يوقفه شيء".



الحضرى فى صورة من الفيديو

وكان المنتخب المصرى وقتها نجح فى التغلب فى دور ثمن النهائى قبل تلك المباراة على حساب المنتخب المغربى العنيد، محققاً الفوز الأول فى تاريخ مصر على المغرب بعد غياب دام أكثر من 30 عام بالبطولات الدولية.

كما شهدت البطولة تألق كبير من جانب محمد صلاح نجم فريق روما وقتها بجانب زملائه من لاعبى المنتخب المصرى، حيث قدم المنتخب بقيادة هيكتور كوبر آنذاك عروض قوية، ساهمت فى عودة المنتخب لنهائى البطولة بعد غياب منذ عام 2010 حينما أحرزت مصر ثالث بطولاته الأفريقية على التوالى مع الجيل التاريخى الذى سيطر على أفريقيا ثلاثة بطولات متتالية.



الحضرى

وكان القدر منح الحضرى أكبر هدية فى البطولة وقد استغلها أفضل استغلال حيث ذهب للمنتخب وقتها مع البعثة وكان الاختيار الثالث وفقاً لما تم معرفته بعدها، إلا أن إصابة إكرامى والشناوى على التوالى دفعت بالحضرى للمشاركة لحماية عرين المنتخب.

وخلال البطولة قدم مستويات رائعة نال بها إشادة الجمهور والنقاد ممن انبهروا بأدائه رغم تخطيه الأربعين وقتها.