شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد ومدرب المنتخب ووسام نوار فى الخليج 365 بعد إنجاز المونديال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، والإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب المنتخب الوطنى ووسام نوار لاعب المنتخب ضيوفاً على مؤسسة الخليج 365، لإجراء ندوة موسعة للحديث عن إنجاز المنتخب الوطنى فى مونديال الأندية الأخير الذى أقيم فى مصر ونجح الفراعنة فى احتلال المركز السابع خلاله.

ويتحدث رئيس اتحاد اليد خلال الندوة عن كواليس تنظيم المونديال والإشادة الواسعة من جانب كافة وسائل الإعلام العالمية، فيما سيتحدث باروندو عن الجوانب الفنية وسر تألق المنتخب في كأس العالم والظهور بمستوي متميز، بينما سيكشف وسام نوار عن كواليس ما دار بين اللاعبين على مدار أيام البطولة وطموحاتهم في المرحلة القادمة.