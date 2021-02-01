شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا معسكرا مغلقا عقب نهاية مران اليوم، في أحد الفنادق الخاصة، استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري، وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الدخول بقائمة تضم 20 لاعبا وهم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - خالد صبحي - عبد الله محمود - رجب بكار

خط الوسط: ضياء قنديل - عاشور الأدهم - محمود نبيل - محمد ابراهيم - محمد توني

خط الهجوم: صالح جمعة - محمد مسعد - شادي حسين - رجب عمران "ريجا" - ماكسويل - أحمد ياسر ريان - وينفول كوبينا - ميدو جابر - أحمد غنيم

يستعد سيراميكا لمواجهة أسوان في الثانية والنصف عصر غد، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت بالجولة الحادية عشر للدوري.

أعلن مسئولو نادي سيراميكا التعاقد مع الكاميروني فابريس نجاه، ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحضراللاعب الكاميروني إلى القاهرة، بعدما أنهى مسئولو نادي سيراميكا التفاوض مع ناديه المغربي، ووقع نجاه على عقود الانضمام إلى الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة.

ويبلغ فابريس نجاه من العمر 23 عاما، فهو من مواليد 16 أكتوبر عام 1997، ويجيد اللعب في أكثر من مركز أبرزها الظهير الأيسر، وفاز مع الرجاء المغربي ببطولة الدوري الموسم الماضي.

واستهل نادي سيراميكا صفقات يناير، باستعارة المهاجم أحمد ياسر ريان من النادي الأهلي لنهاية الموسم، ثم التعاقد مع رجب عمران لاعب مصر المقاصة.