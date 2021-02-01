شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يعلن فشل ضم رامى ربيعة من الأهلى بعد الحصول على توقيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، كواليس فشل قيد رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي بعد الحصول على توقيع اللاعب خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد، وقال صلاح فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، بالفعل حصلنا على توقيع رامى ربيعة بعد إقناعه باللعب للمقاولون، ولكن الوقت كان متأخراً ولم نتمكن من قيده فى الجبلاية بسبب غلق باب القيد فى اتحاد الكرة.

كان رامي ربيعة قد وقع على عقود انضمامه إلى المقاولون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي، إلا أن غلق باب القيد حال دون تمكن المقاولون من إدراج اللاعب على قائمته المحلية لتنتهي عملية ضم اللاعب بالفشل.

وفى سياق مختلف، أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني، للكشف عن كورونا، سلبية جميع النتائج، فيما يخضع أحمد كابوريا لاعب الفريق لمسحة إعادة للتأكد من نتيجة مسحته، ويواصل المقاولون استعداداته لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب على مراجعة فيديوهات لمباريات طلائع الجيش الماضية، وآخرها مباراة الطلائع والبنك الأهلي والتى انتهت بفوز طلائع الجيش بثنائية نظيفة، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في فريق الطلائع قبل مباراة الأربعاء التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير الذى حققوه على إنبي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط فى جدول مسابقة الدوري العام، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 10 مباريات، حيث فازوا فى 3 لقاءات وتعادلوا في لقاء واحد وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ويستعد المقاولون لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها باستاد جهاز الرياضة العسكري، ويأمل ذئاب الجبل فى حصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تحسين مركزهم بجدول المسابقة، بعد تراجع النتائج خلال بداية الموسم الجاري.