شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية عينة 6 لاعبين من الاتحاد السكندرى قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الاتحاد السكندرى لمسحة طبية قبل مواجهة مصر المقاصة وأثبتت إيجابية 6 لاعبين، بالإضافة إلى حالتين من أفراد الجهاز الفنى، بينما تحولت عينة 9 لاعبين من إيجابية إلى سلبية.

وجاء الـ 10 لاعبين الذين تحولت عينتهم من إيجابية إلى سلبية كالتالى: سيسيه، روماريو ، احمد راشد، عماد السيد، محمود رزق، حسام عاشور، خالد قمر، كريم يحيى، كريم ممدوح، أحمد حجى، بينما استمرات إيجابية كل من: محمد عطوة، أحمد نبيل (مانجا)، فوزى الحناوى، عبد السميع (سيمو)، هشام صلاح، ومصطفى إبراهيم.

حالة من التفاؤل تشهدها أرجاء نادى الاتحاد السكندرى وخاصة الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة حسام حسن عقب عوده خماسى الفريق بعد غياب دام لأكثر من 10 أيام وهم حسام عاشور ومحمود رزق ورزاق سيسيه وعماد السيد وكريم ممدوح.

وطلب حسام حسن من الجهاز الطبى تجهيزاللاعبين لضمان وجودهم خلال المباراه القادمة أمام المقاصة الاربعاء المقبل على ملعب الجبل الأخضر.

ويتابع الجهاز الطبى حالة جميع اللاعبين الآخرين للاطمئنان على حالتهم الصحية.

كان محمد مصيلحى رئيس النادى قد فتح خطوط اتصال متصله لمدة 24 ساعة مع ابراهيم حسن مدير الكرة وعمروالأشلم مدير الملف الطبى بالنادى لمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية والاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى.