بدر بانون: نشاهد مباريات الدحيل بشكل يومي لدراسته.. ومشهد استقبال الجمهور حفزنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أكد بدر بانون مدافع النادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق لديهم الرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للاندية المقرر في الدوحة خلال الفترة من 4 لـ11 فبراير الجاري.

ويلتقي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام الدحيل القطري، في تمام السابعة والنصف مساء الخميس.

وأوضح بانون في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، أن المواجهة صعبة ولكن الفريق لديه دوافع قوية لتحقيق الفوز، من أجل الظهور بشكل يتناسب مع طموحات وأحلام جماهيرنا العظيمة في كل مكان.

وأكمل: "الجهاز الفني يتحدث معنا بشكل مستمر عن أهمية مباراة الدحيل وضرورة تحقيق الفوز من أجل الذهاب لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "لا حديث يعلو على مباراة الدحيل ولا نفكر في شيء غيرها، نتحدث كثيرًا عن المباراة والمنافس ونشاهد مبارياته بشكل يومي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادًا للمواجهة".

وعن استقبال جماهير الأهلي للفريق في الدوحة، قال المدافع المغربي: "شعرت بفخر كبير جدا، كانت مشاهد مؤثرة للغاية ومنحتنا مزيدًا من الدوافع لتحقيق الفوز أمام الدحيل".

واختتم: "شعور بالفخر للعب في صفوف الأهلي لشعبية الطاغية في كل مكان، وهو ما يدفعنا للقتال لتحقيق الانتصارات والبطولات". داخل الملعب لتحقيق الانتصارات والبطولات.‏