رسميا.. جالاتا سراي يعلن التفاصيل المالية لصفقة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي جالاتا سراي التركي إتمام تعاقده رسميا مع مصطفى محمد، قادما من نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف تبدأ من يناير 2021 في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال جالاتا سراي في بيان رسمي اليوم الإثنين: "تم الاتفاق مع مصطفى محمد ونادي الزمالك على الانتقال المؤقت للاعب لموسمي 2020/2021 و2021/2022".

وأعلن جالاتا سراي التفاصيل المالية للصفقة: "وفقًا لذلك، سيتم دفع رسوم انتقال مؤقتة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي إلى نادي اللاعب".

وأضاف: "وفقًا للاتفاقية المبرمة حتى أول يوليو 2022، تمتلك شركتنا خيار شراء اللاعب مقابل صافي رسوم نقل تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي".

وأوضح في ختام بيانه راتب مصطفى محمد: "سيتم دفع رسوم نقل ثابتة للاعب بقيمة 400 ألف دولار أمريكي لموسم 2020-2021، وصافي 725 ألف دولار أمريكي لموسم 2021-2022".

ويحتل الفريق الأحمر والأصفر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بشكتاش متصدر الترتيب ونقطتين عن فنربخشة صاحب المركز الثاني بعد مرور 21 جولة.

ويلعب جالاتا سراي في المباراة المقبلة أمام إسطنبول باشاك شهير غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ23 للدوري التركي.

ومن المقرر أن يرتدي مصطفى محمد القميص الذي يحمل الرقم 31.

يُذكر أن الزمالك أعلن إرسال البطاقة الدولية لصاحب الـ23 عاما إلى الاتحاد التركي لكرة القدم لإنهاء إجراءات انتقاله إلى جالاتا سراي.