الزمالك يُرسل البطاقة الدولية لمصطفى محمد إلى الاتحاد التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أرسل مسؤولو نادي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، البطاقة الدولية الخاصة بمصطفى محمد المنتقل حديثا إلى جالاتا سراي إلى الاتحاد التركي لكرة القدم.

وقامت إدارة الزمالك خلال الساعات الماضية، بإنهاء إجراءات انتقال مصطفى محمد لنادي جالاتا سراي التركي.

وقبل ساعات، وصل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر المنتقل من الزمالك إلى جالاتا سراي، إلى تركيا في الساعات الأولى من اليوم الإثنين.

وكان جالاتا سراي قد أعلن التعاقد مع مصطفى محمد من الزمالك خلال الأيام الماضية، لتدعيم خط هجومه لاستكمال منافسات الموسم الجاري.

ورحل المهاجم مصطفى محمد إلى الفريق التركي معارا موسما ونصف الموسم تبدأ في يناير الماضي بمقابل مليوني دولار.