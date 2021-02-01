كاسونجو يستقر في الدرجة الثانية في تركيا بعد الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

انتقل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك السابق إلى صفوف فريق بولو سبور المنافس في دوري الدرجة الثانية التركي في صفقة انتقال حر.

كاسونجو رحل عن صفوف الزمالك عن طريق فسخ التعاقد بعد سماح النادي الأبيض له بالرحيل المجاني عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا 2020 الذي شارك به اللاعب.

ويُنافس نادي بولو سبور في دوري الدرجة الثانية التركي ومُرشح بقوة للهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة حيث يحتل المركز 14 في جدول الترتيب من بين 18 نادياً ولا يفصله عن مراكز الهبوط سوى 3 نقاط فقط.

ويأمل كاسونجو في إنقاذ مسيرته بعد فترة سيئة لم يقدم خلالها مستواه المعهود مع نادي الزمالك، قبل أن يتجه إلى تركيا في محاولة لاستعادة الأداء المميز الذي قدمه في السابق.