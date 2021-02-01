غياب الصفقات الجديدة.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على المحلة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث ضمت إدارة القلعة البيضاء الثلاثي أيمن حفني، مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالسلام، ياسين مرعي، حازم إمام، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، سيف فاروق.