تيباس: الجماهير قد تعود في أبريل.. وأمر واحد يقلقني بشأن برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، إن الجماهير قد تعود إلى الملاعب خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة لا يقلقه.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قال تيباس: "إذا تناقصت الإصابات في شهر فبراير فقد تعود الجماهير إلى الملاعب في شهر أبريل أو مايو".

وأضاف: "بكل تأكيد نريد عودة الجماهير الى الملاعب والخروج من النفق المُظلم ، لكن كل هذا يعتمد على تناقص عدد الإصابات في شهر فبراير وعلى تناول اللقاح".

وعن وضع برشلونة، قال: "هناك الكثير من الحديث عن برشلونة ، لكنهم كنادٍ من أكثر الفرق دخلا في العالم برصيد 730 مليون يورو ، وهذا الوضع لا ينذر بالخطر كما يقولون".

وتابع: "ما يشغلني حاليًا هو إجراء انتخابات النادي، لابد من اختيار رئيس للنادي الكتالوني في أسرع وقت ممكن حتى يتم اتخاذ قرارت اقتصادية هامة".

وأتم: "الوضع المؤسسي لبرشلونة يقلقني أكثر من الوضع الاقتصادي، هناك أمور يجب اتخاذ قرارات بها في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن برشلونة سيجري انتخابات الرئاسة في شهر مارس المقبل.