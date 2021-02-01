تتويج الأهلي ومقابلة نوير.. الشناوي يكشف أحلامه بشأن مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، أنه يطمح ويتمنى تتويج الفريق بكأس العالم للأندية، مشيراً الى أنه يتمنى أيضاً مقابلة مانويل نوير حارس وقائد بايرن ميونيخ الألماني.

ويستعد الأهلي لملاقاة الدحيل القطري في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية يوم 4 فبراير الجاري، وحال تخطى الفريق القطري، سوف يلاقي بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي لـ"فيفا" "اللعب في كأس العالم مع المنتخب وبعد ذلك المشاركة في كأس العالم للأندية هو أمر كبير بالنسبة لي، أي لاعب يتمنى المشاركة في هاتين البطولتين وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على كاهلي".

وأكمل "المشاركة في بطولة عالمية مثل كأس العالم للأندية يتطلب تعباً وعملاً كبيراً وهو ما قمنا به في نادي الأهلي حيث قام اللاعبون والجهاز الفني بمجهود كبير من أجل الوصول إلى كأس العالم للأندية".

وتابع "سنلعب مباراتنا الأولى أمام الدحيل وهي مباراة لها خصوصية لأننا سنواجه فريق عربي وسنلعب معه على أرضه وأمام جمهوره وهو ما يعني أن المباراة ستكون قوية".

وأضاف "الدحيل فريق قوي ويملك لاعبين محترفين ذو مستوى عالي وقد تابعنا التعاقدات التي قام بها الفريق حيث استقدموا مهاجماً ومدافعاً وهو ما يعني بأن المواجهة لن تكون سهلة، تابعنا أيضاً مباريات الفريق الأخيرة ويجب أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة من أجل تقديم مباراة جيدة".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ المحتملة في نصف النهائي قال الشناوي ""الأمر الأهم بالنسبة لنا هو أن نتخطى المباراة الأولى أمام الدحيل لأنها لن تكون مواجهة سهلة".

وصرح "بالطبع في حال نجحنا في التأهل لنقابل بايرن ميونيخ فإن ذلك سيكون أمر رائع بالنسبة لنا كلاعبين أن نواجه أقوى فريق في أوروبا وهو ما يتمناه أي لاعب، بالنسبة لي كمحمد الشناوي سيكون هدفي هو اللقاء بمانويل نوير وهو الأمر الذي أتمنى حدوثه".

واختتم "طموحات الفريق هو أن نحقّق مركز متقدّم ونقدّم أداء جيد في البطولة وسنأخذ كل مباراة على حدة من أجل تحقيق هذا الأمر، بالنسبة لي طموحي هو أن نفوز باللقب وهو الأمر الذي يعني بأننا يجب أن نكون مثل قلب رجل واحد وأن نتكاتف سوياً من أجل أن نكون أبطالاً للعالم".