انتقالات ريال مدريد | إيسكو يطالب الادارة باطلاق سراحه قبل غلق سوق يناير

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم وسط ريال مدريد، إيسكو ألاركون يرغب في الرحيل عن النادي الملكي خلال الساعات المتبقية من الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك من أجل الحصول على فرصة للعب بشكل أكبر.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إيسكو يشعر بالإهانة من المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان بسبب إجلاسه مرارًا وتكرارًا على مقاعد البدلاء، وزاد الطين بلة؛ عدم منحه أي دقائق في مواجهة ليفانتي الأخيرة بالدوري الإسباني، وهي المباراة التي خسرها الفريق الملكي (1-2).

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن إيسكو (28 عامًا) شعر بالحرج بعدما فضل مساعد زيدان، ديفيد بيتوني الدفع بالشاب “سيرجيو أريباس” (19 عامًا) على حسابه.

قرار بيتوني الذي جاء بالاتفاق مع زيدان الغائب بداعي الإصابة بعدوى فيروس كورونا، جعل إيسكو يشعر بالحرج، بعدما ظل يشاهد المباراة من على مقاعد البدلاء.

ووفقًا لنفس التقرير الصادر من صحيفة الآس، فإن إيسكو لن يرحل عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي الجاري نظرًا لضيق الوقت المتبقي، حيث تغلق نافذة الانتقالات، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب ما علمته الصحيفة الإسبانية من خلال مصدر مقرب بمحيط اللاعب؛ فإن إيسكو سيرحل عن صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم.

كما أكد ذات المصدر، أن الثقة بين النجم الإسباني والمدرب الفرنسي أصبحت منعدمة.

بينما زعمت قناة “كواترو” الإسبانية، أن إيسكو طلب من إدارة ريال مدريد السماح له بالمغادرة على الفور، حيث يريد صانع ألعاب مالقا السابق؛ المشاركة بشكل أكبر من أجل الانضمام لقائمة المنتخب الإسباني المشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو) المقبلة.

ويملك ريال مدريد حاليًا رباعي في وسط الملعب، وهم: الكرواتي لوكا مودريتش، الألماني توني كروس، البرازيلي كاسيميرو، والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، وذلك بعد إعارة النرويجي “مارتن أوديجارد” لآرسنال الإنجليزي.

وشارك إيسكو منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة فقط بمختلف المسابقات، بواقع (483) دقيقة، قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة فقط.

جدير بالذكر أن إيسكو انضم إلى ريال مدريد في صيف 2013، قادمًا من صفوف فريق مالقا الأندلسي نظير 30 مليون يورو، وشارك النجم الإسباني في 321 مباراة مع اللوس بلانكوس بمختلف المنافسات، تمكن خلالها 51 هدفًا وتقديم 55 تمريرة حاسمة.

وحقق إيسكو رفقة ريال مدريد جميع الألقاب الممكنة؛ أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا، (2) الدوري الإسباني، (1) كأس ملك إسبانيا، (2) كأس السوبر الإسباني، (3) كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية أربع مرات.