شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم الفائزين في الانتخابات ببرلمان شباب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرَّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء برلمان شباب مصر الفائزين في الإنتخابات الإلكترونية الأولي التي أطلقتها الوزارة 2021/2020 تحت شعار«كن قيادياً....كن مؤثراً».



وأعرب صبحي عن سعادته بنجاح أولي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية «نموذج محاكاة مجلس النواب» والذي شارك فيه العديد من الشاب والفتيات من أعضاء برلمان شباب مصر من محافظات «البحرالأحمر، البحيرة، الجيزة، القاهرة، بورسعيد، المنوفية» .

مؤكداً على حرص القيادة السياسية وعلي رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دمج الشباب واستغلال طاقاتهم الإبداعية المختلفة والذي يأتي جزء منها في اشراكهم في نماذج الحياة السياسية المختلفة والتي تتم عن طريق خطوات علمية ملموسة.

مضيفاً أن اللقاء الحواري الذي يعقده مع اعضاء برلمان شباب مصر في نسخته الأولي ولن تكون الاخيرة، حيث يعمل دائما على التواصل مع الشباب ومعرفة آرائهم وأفكارهم المختلفة حول ما يحيط بهم، والعمل على تذليل مختلف العقبات والصعوبات ومساعدتهم للنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما لوضع الشباب على الطريق الصحيح وتكون داعماً لهم.

وفي ختام الحوار، قام الدكتور اشرف صبحي بتكريم الفائزين في الانتخابات.