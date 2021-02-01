شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. انطلاق المهرجان الأول للاسكواش بـ«النادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أمس الأحد، بمجمع ملاعب الاسكواش بنادي «النادي»، الجهاز الفني والإداري لقطاع الاسكواش، اجتماعاً تحضيرياً استعداداً للمهرجان التنافسي الأول للاسكواش، الذي ينطلق الأربعاء المقبل.

تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لإقامة المهرجان، حيث يشارك أكثر من 70 لاعب ولاعبة من الاعمار والمستويات المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة أولياء الأمور من أعضاء النادي، وتم التشديد خلال الإجتماع على الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات الطبية، وذلك لمكافحة العدوى والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

حضر الاجتماع، كريم التوجي المدير الفني، محمود السعدني المدير الإداري، معتز رمضان مدرب، حسن مصطفى مدرب، محمد مصطفى مدرب، نادر مخلوف مدرب، عمرو ثابت مدرب، مصطفى الصناديلي مدرب، محمود راتب لياقة بدنية، عبدالله عماد إداري.

يذكر أن إقامة ذلك المهرجان يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يهدف لدعم النشاط الرياضي بمشاركة كافة الاعمار السنية بشكل فعال وخلق روح التنافس الرياضي بين اللاعبين.