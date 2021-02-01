شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي يفجر مفاجأة في ضيافة «صاحبة السعادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يظهر النجم بيج رامي، الحاصل على بطولة مستر أوليمبيا في كمال الأجسام لأول مرة منذ فوزه باللقب عبر شاشات التلفزيون في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس الخميس المقبل.

وسيفجر بيج رامي، مفاجأة فيما يخص ماتم تداوله عن طلبه نصف مليون جنيه للظهور تلفزيونياَ.

ويتحدث بطل مستر أوليمبيا عن قصة نجاحه الصعبة والتى بدأت بعمله في صيد السمك بكفر الشيخ مسقط رأسه وحتى نجح في اعتلاء قمة بطولات المحترفين في كمال الأجسام وعلاقته مع كوسكواد الشركة المصرية التي ترعى الابطال الرياضيين.

واعلن بيج رامي، انه لن يتطرق من قريب أو بعيد للانتقادات الغريبة التي يوجهها له الشحات مبروك بطل العالم السابق في كمال الأجسام، لقناعته أن أي تلاسن أو تبادل أو اشتبكات هوائية تضر بمصلحة اللعبة وتعطى انطباع سييء عن لاعبيها خاصة أنه يطمح أن تحقق اللعبة نفس الاهتمام الذي تحققه الألعاب الجماعية عند الجماهير.