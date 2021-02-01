شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء على رأس لاعبي الزمالك لمواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل- محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- عبدالله جمعة- أحمد فتوح- حازم إمام- حسام عبدالمجيد- أحمد عيد- ياسين مرعي

خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- يوسف أوباما- إسلام جابر- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل- سيف جعفر

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز 16 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.