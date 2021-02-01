شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز يكشف النقاب عن شعار بطولة كأس العالم للجمباز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للجمباز الفني "رجال وسيدات"، والتي من المقرر إقامتها شهر يونيو المقبل على صالات استاد القاهرة الدولي.

وتقام البطولة على صالات 1 و2 و3 بمجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 6 يونيو 2021.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين أن مصر ستعمل على تنظيم البطولة بشكل مبهر ومميز استكمالًا لما تم تنفيذه ببطولة العالم لكرة اليد والتي انتهت فعاليتها أمس على أرض مصر بمشاركة 32 دولة للمرة الأولى في التاريخ.

وتعد هذه البطولة أول كأس عالم للجمباز تقام بمصر والقارة الإفريقية بأكملها.

جدير بالذكر ان ايهاب امين نائب رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد المصري اقترح اقامة التصفيات الافريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 للجمباز الفني المقرر لها مايو المقبل فى مصر حال اعتذار جنوب افريقيا وتعذر اقامة التصفيات بها بسبب جائحةكورونا حتي تكون بروفة قوية قبل كاس العالم للجمباز

واجري امين اتصالا مع رئيسة اتحاد الجمباز فى جنوب افريقيا لمعرفة الموقف النهائي لبلادها

ولقي اقتراح مصر موافقة الاتحاد الافريقي لثقة الجميع فى قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على ارض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على اعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.