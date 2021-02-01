شكرا لقرائتكم خبر عن سيد متولي: الصفقات الجديدة ستصنع الفارق مع المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت إدارة نادي المقاصة، تدعيم صفوف الكرة بعدد 7 لاعبين جدد رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات الفنية للفريق وبناء على توصية إيهاب جلال المدير الفني.



وأكد العميد سيد متولي المدير الرياضي للمقاصة ومدير التعاقدات ان المقاصة دعم صفوفه ب7 صفقات مع اغلاق فترة الانتقالات الشتوية ، وهم علي النحو التالي ، في خط هجوم الفريق تم التعاقد مع اللاعب باسم مرسي والذي انضم للفريق في صفقة انتقال نهائي قادما من نادي الإنتاج الحربي، بجانب أحمد أوفا القادم من فريق سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة.



وأضاف متولي أن المقاصة حصل على خدمات إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلي على سبيل الإعارة، بجانب مدافع الشرطة طه جمعة والذي انتقل للمقاصة في صفقة بيع نهائي، إضافة إلى الظهير الأيمن الشاب فارس طارق القادم على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.



وأكمل متولي، أن المقاصة دعم خط وسط فريق الكرة باللاعب محمد مخلوف القادم على سبيل الإعارة من الإسماعيلي، بجانب إسلام صالح لاعب أسوان السابق والذي تم ضمه في صفقة انتقال حر ، وتم قيد هؤلاءاللاعبين في قائمة المقاصة قبل اغلاق القيد الشتوي ليلة امس .