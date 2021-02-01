شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يعلق على رحيله عن الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرد عمر عبدالرحمن اللاعب الذي أعلن فسخ عقده بالتراضي مع نادي الجزيرة قبل ساعات من غلق الميركاتو الشتوي، قائلاً: «»أتمنى لأخواني لاعبي فريق نادي الجزيرة مواصلة النجاح والإبداع، وأشكرهم على تعاونهم معي خلال مشاركتي مع الفريق«.

وأضاف عموري على موقع تويتر: «أتقدم بجزيل الشكر لإدارة نادي الجزيرة على منحي فرصة تمثيل فخر أبوظبي خلال الفترة الماضية، وأتمنى للفريق التوفيق محلياً وخارجياً، والشكر موصول لجمهور الجزيرة».

وكان الجزيرة أعلن اليوم عبر موقعه الرسمي عن إنهاء التعاقد مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي، وكان عموري انضم إلى الجزيرة في شهر أغسطس 2019 بعقد لمد ثلاث سنوات في انتقال حر قادماً من الهلال السعودي.

