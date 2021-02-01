تييم يسعى لتكرار نجاحات 2020 في عالم التنس

أقر النمساوي دومينيك تييم المصنف ثالثاً عالمياً، حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، الاثنين، أنه سيكون من الصعب تكرار نجاحات عام 2020، ولكنه توعّد بتقديم أفضل ما لديه.

دخل تييم إلى لائحة اللاعبين المتوجين ببطولات غراند سلام عندما حقق عودة تاريخية في نهائي فلاشينج ميدوز العام الماضي من تأخر بمجموعتين إلى فوز 3-2 أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

وتحقق ذلك بعد سقوطه في ثلاث مباريات نهائية في البطولات الكبرى، بما فيها نهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ومع عودته إلى ملبورن استعداداً لنسخة هذا العام من البطولة التي تنطلق أوائل الأسبوع المقبل، أكد أنه يشعر بجاهزية وأنه بقي حذراً في الوقت ذاته.

وقال تييم (27 عاماً): «بالطبع سأحاول تكرار نجاحات 2020 وأيضاً 2019» عندما وصل إلى نهائي رولان جاروس الفرنسية. وتابع: «كانتا سنتين رائعتين ولكن ما من شيء يضمن تكرار ذلك. في الجراند سلام أو دورة رابطة المحترفين، وكل الدورات الكبيرة، القرعة دائماً ما تكون قوية؛ لذا ما من ضمانة على الذهاب بعيداً للفوز باللقب».

وسيخوض النمساوي دورة رابطة المحترفين بغياب مدربه نيكولاس ماسو الذي أصيب بفيروس كورونا ويفتتح مشواره بمباراة قوية مع الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف عاشراً عالمياً: «نتعادل 2-2 في المواجهات المباشرة، مع نهاية 2019 خضنا ثلاث مباريات رائعة على مستوى عال في أدوار متقدمة في دورات كبيرة، إنه لاعب كبير جداً؛ لذا لست سعيداً بأنه اللاعب الذي سأواجهه في عام جديد، بعد فترة من دون مباراة رسمية. سيكون الأمر مثيراً للاهتمام».

وبعد قرابة عام على خوض مباريات أمام مدرجات شبه فارغة بسبب تداعيات الجائحة، يتطلع تييم إلى الأجواء الصاخبة المقبلة، حيث سيسمح بوجود قرابة 30 ألف مشجع في اليوم في بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال: «سأحتاج ربما إلى بعض الأشواط أو نصف ساعة أو ساعة لأعتاد على الأمر مجدداً؛ لأن الأجواء ستكون مختلفة مع أصوات الجماهير».