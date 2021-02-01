الزمالك يواجه المحلة للابتعاد بالصدارة في غياب الأهلي

يسعى الزمالك المتصدر لمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفاً على غزل المحلة الثلاثاء في المرحلة 11 من الدوري المصري لكرة القدم.

ويحاول الزمالك استغلال غياب غريمه التقليدي الأهلي الوصيف عن المشاركة في مباريات الدوري، لانشغال الأخير بالمشاركة في مونديال الأندية الذي ينطلق الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة بمواجهة الدحيل بطل الدوري القطري.

ويخوض لاعبو الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على مصر المقاصة 4-1 في الجولة الماضية، في ظل غياب الثلاثي المصاب محمود عبد الرزاق «شيكابالا» ومحمد أشرف «روقه» والتونسي حمزة المثلوثي.

وأضاف الزمالك الثلاثي الجديد المنضم في انتقالات الشتاء، مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف، والتونسي سيف الدين الجزيري معاراً من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم، اضافة الى لاعبه المخضرم أيمن حفني العائد بعد موسمين خارج النادي.

وحاول بذلك تعويض رحيل مهاجمه مصطفى محمد معاراً الى غلطة سراي التركي لموسم ونصف مقابل مليوني دولار وإعارة المهاجم المغربي محمد او ناجم الى الوداد البيضاوي لمدة 6 اشهر والمهاجم عمر السعيد للجونة حتى نهاية الموسم.

وحذّر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لاعبيه من الاستهانة بالمنافس كونه يقبع في منطقة الهبوط، مشيرا الى عدم تكرار سيناريو التعادل السلبي مع اسوان في الجولة قبل الماضية.

كما نبّه إلى عدم إهدار الفرص السهلة والابتعاد عن الفردية وضرورة الاعتماد على اللعب الجماعي ومواصلة الانتصارات للحفاظ على الصدارة.

في المقابل يخوض لاعبو المحلة اللقاء بشعار الفرصة الأخيرة للجهاز الفني بقيادة خالد عيد، لإيقاف مسلسل نزيف النقاط، بعدما توقف رصيد الفريق عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في تسع مباريات.

وعلى ملعب بتروسبورت، يحل سيراميكا كليوباترا السادس ضيفا على اسوان الثاني عشر.

ويستضيف الجونة الثالث بملعبه الانتاج الحربي متذيل الترتيب في لقاء يبحث فيه الأخير عن فوز يبعده عن القاع، فيما يسعى الجونة للعودة للانتصارات للحفاظ على موقعه في المربع الذهبي، عقب خسارته في الجولة الماضية امام سيراميكا 1-2.

ويسعى المصري الرابع لمواصلة انتصاراته حفاظا على موقعه بين الأربعة الكبار، حين يستضيف البنك الأهلي الرابع عشر بملعب الجيش ببرج العرب.

وتستكمل مباريات الجولة الأربعاء بمواجهة انبي السابع بملعب بتروسبورت مع بيراميدز الخامس.

ويسعى بيراميدز لتحقيق فوز غائب منذ ثلاث جولات اكتفى فيها بالتعادل مع سموحة والأهلي والإسماعيلي، فيما يبحث إنبي عن فوز يعيده الى الانتصارات التي توقفت الجولة الماضية بخساراته امام المقاولون 1-2.

ويحل المقاولون العرب الحادي عشر ضيفاً ثقيلاً على طلائع الجيش العاشر بملعب جهاز الرياضة العسكري.

