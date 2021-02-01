شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر فى المنصورة استعدادًا لمواجهة غزل المحلة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى إلى المنصورة للمبيت بها استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد الغزل بمحافظة الغربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وخاض الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ثم أعلن الخواجة البرتغالى قائمة الفريق التى ستسافر إلى المنصورة لمواجهة غزل المحلة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - ياسين مرعي

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر

وينضم للقائمة أحمد عيد وياسين مرعى فى خط الدفاع، كما غاب التونسى حمزة المثلوثى للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الأولى، وغياب شيكابالا لشعوره بآلام أسفل الظهر.

ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بينما يعانى فريق غزل المحلة في أولي مواسمه بالدوري الممتاز بعد العودة، حيث أكتفي بتحقيق فوز وحيد وخسر 3 مباريات وتعادل في 5 مواجهات ليحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.