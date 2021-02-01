شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد شيكابالا والمثلوثى من قائمة الزمالك لمواجهة المحلة وضم عيد وياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد الغزل بمحافظة الغربية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - ياسين مرعى

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر

وينضم للقائمة أحمد عيد وياسين مرعى فى خط الدفاع، كما غاب التونسى حمزة المثلوثى للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الأولى، وغياب شيكابالا لشعوره بآلام أسفل الظهر.

ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بينما يعانى فريق غزل المحلة في أولي مواسمه بالدوري الممتاز بعد العودة، حيث أكتفي بتحقيق فوز وحيد وخسر 3 مباريات وتعادل في 5 مواجهات ليحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.