الميركاتو | ليفربول يبحث عن مدافع في آخر ساعات السوق الشتوي، وموراي يرحل عن برايتون

انضم المهاجم جلين موراي إلى صفوف نوتنجهام فورست المنافس في دوري البطولة الإنجليزية (لفرق الدرجة الثانية في إنجلترا)، اليوم الإثنين، وذلك في أول صفقة تبرم في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا.

وكان موراي 37/ عامًا/ لاعب برايتون، قد انضم إلى واتفورد بعقد إعارة في بداية موسم 2020 / 2021، وانتقل اليوم إلى نوتنجهام في صفقة انتقال حر.

وسيلعب موراي مجددًا تحت قيادة المدير الفني كريس هيوتون، المدرب السابق لبرايتون.

وقال هيوتون :”جلين (موراي) لاعب أعرفه جيدًا، هو هداف لمع في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي دوري البطولة الإنجليزية وواصل الحفاظ على لياقته.”

من ناحية أخرى، يسعى ليفربول حامل لقب الدوري الممتاز لإبرام صفقة التعاقد مع مدافع، وذلك في ظل إصابة عدد من لاعبي الفريق الأساسيين لمركز قلب الدفاع، ومن بينهم فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وجو جومز.

وتردد أن قائمة المرشحين للانضمام إلى ليفربول، تضم بن ديفيز لاعب بريستون نورث إند، ودويي كاليتا كار لاعب مارسيليا الفرنسي.

وتغلق سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا في الساعة 2300 بتوقيت جرينيتش وفي اسكتلندا عند منتصف الليل.