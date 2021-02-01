قائمة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2020

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم الإثنين قوائم الأندية الستة المشاركة في كأس العالم للأندية التي تنطلق الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن فيفا أنه “سيتوجّه 138 لاعبًا إلى قطر، حيث يضم كل فريق 23 لاعبًا”.

ويلعب الدحيل القطري المضيف مع الأهلي المصري بطل إفريقيا الخميس، ويلاقي الفائز بينهما بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في نصف النهائي.

وفي نصف النهائي الثاني، يلاقي بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية الفائز من مواجهة تيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا.

وتقام المباراة النهائية في 11 فبراير على استاد المدينة التعليمية المونديالي.

في ما يلي تشكيلتا الأهلي والدحيل:

* الأهلي:

1- محمّد الشناوي

3- أحمد رمضان

6- ياسر إبراهيم

7- محمود عبد المنعم “كهربا”

8- حمدي فتحي

9- مروان محسن

10- محمّد شريف

12- أيمن أشرف

13- المغربي بدر بانون

14- حسين الشحات

15- المالي أليو ديينغ

16- علي لطفي

17- عمرو السولية

18- صلاح محسن

19- محمّد مجدي “أفشة”

20- سعد سمير

21- التونسي علي معلول

25- أكرم توفيق

26- الكونغولي الديموقراطي والتر بواليا

27- طاهر محمّد طاهر

28- النيجيري جونيور أجايي

30- محمّد هاني

31- مصطفى شوبير

المدرب: الجنوب افريقي بيتسو موسيماني

* الدحيل:

1- محمّد البكري

2- محمّد موسى

3- علي مال الله

4- المغربي مهدي بنعطية

5- بسام الراوي

6- أحمد ياسر

7- اسماعيل محمّد

8- لويس مارتن

10- البلجيكي إدميلسون جونيور

12- كريم بوضياف

13- مبارك شنان حمزة

14- عبدالله الأحرق

16- خليفة أبوبكر

18- سلطان البريك

19- المعز علي

20- علي عفيف

21- صلاح زكريا

22- خالد محمّد

23- عاصم مادبو

24- الإيراني علي كريمي

26- الكيني مايكل أولونغا

29- محمّد مونتاري

77- البرازيلي دودو

المدرب: الفرنسي صبري لموشي