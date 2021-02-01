الميركاتو | مدرب الهلال السابق على مقربة من النصر الاماراتي

أكدت شبكة “tycsports” الأرجنتينية أن مدرب الهلال السعودي السابق، رامون دياز، قد يعود من جديد للعمل في منطقة الخليج العربي، موضحة بأن دياز مرشح قوي لقيادة فريق النصر الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت “نادي النصر الذي يريد التعاقد مع رامون دياز، ليس هو الفريق السعودي الذي يلعب معه بيتي مارتينيز، حاليًا يدرس المدرب العرض مع ابنه إميليانو. رامون لديه خبرة بالفعل في منطقة الخليج العربي، لقد فاز بلقبين مع الهلال السعودي (الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك للأبطال)؛ كما قام بتدريب الاتحاد”.

وأشارت إلى أن مدرب الهلال السابق أعرب منذ بضعة أشهر عن نيته العودة للعمل في منطقة الخليج، بعد تجربته الأخيرة مع ليبرتاد الأوروغوياني.

وأنهت الشبكة الرياضية “النصر الإماراتي لم يفز بدوري منذ 1986. سنرى في الأيام المقبلة هل سيصل رامون لتدريبه ويغير حظ هذا الفريق؟!”.