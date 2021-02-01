السوق السعودي | الاعلام البيروفي يضغط على كاريلو لترك الهلال بسبب “الكابوس الأسوأ”

أعدت صحيفة “elfutbolero” البيروفية تقريرًا عن محترف الهلال السعودي، أندريه كاريلو، بعد خسارته يوم السبت الماضي لقب كأس السوبر السعودي، أمام نادي النصر، عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة.

وجاء في التقرير “كان كاريلو بديلاً في نهائي كأس السوبر السعودي. سبب غيابه عن البداية غير معروف، لكن عندما دخل الشوط الثاني كان الوقت متأخرًا، كان اللاعب قادرًا على تجربة أحد أسوأ الكوابيس التي يمر بها لاعب كرة القدم، وهو خسارة المباراة النهائية”.

وأضافت الصحيفة “انتهت المباراة بنتيجة 3-0 لصالح النصر، وهي هزيمة قاسية لأندريه كاريلو وزملائه. اعتاد الهلال على الفوز بالألقاب، وتم تشكيل الفريق لذلك، لكن “الأفعى” واجه الآن أسوأ المواقف بالنسبة للاعب كرة القدم، حيث خسر المباراة النهائية أمام منافس كلاسيكي”.

وأشارت إلى أن مباراة الهلال المقبلة ستكون أمام أبها في بطولة الدوري السعودي، لافتة إلى أن فريق كاريلو تراجع إلى المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة، أي أقل بنقطتين من الشباب، الذي لعب مباراة أكثر.

وجاء في ختام التقرير “يبحث سبورتينغ دي لشبونة، الفريق السابق لأندريه كاريلو، عن جناح أيمن جديد للفترة المتبقية من الموسم. وضعت العديد من وسائل الإعلام في البرتغال محترف الهلال كخيار رائع”.