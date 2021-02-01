اخبار النصر | قائد الهلال يتلقى اتصالاً من بيتروس، والعضو الذهبي يبريء اللاعب!

كشفت مصادر صحفية أن لاعب وسط نادي النصر، بيتروس ماتيوس، قام بالاتصال بقائد الهلال، سلمان الفرج، بعد الإعلان عن إصابة سلمان الفرج بالتواء شديد في مفصل القدم، عقب مباراة السوبر السعودي.

وكان محترف النصر بيتروس قد تسبب في إصابة قائد الهلال والمنتخب السعودي، سلمان الفرج، خلال مباراة السوبر، التي انتهت بفوز الفريق النصراوي بثلاثية نظيفة.

وقال الصحفي فهد المري من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “في اتصال هاتفي اليوم؛البرازيلي بيتروس يطمئن على قائد الهلال سلمان الفرج بعد إصابته في النهائي”.

من جانبه، أكد العضو الذهبي في نادي النصر، عبدالعزيز أحمد بغلف، أن بيتروس لم يتعمد التدخل بعنف على قائد الهلال، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “محاولة البعض الإصرار على إتهام اللاعب الخلوق بيتروس بتعمده إصابة اللاعب الخلوق سلمان الفرج عافاه الله.. أمر يدعوا للحزن لما وصل إليه عقلية وتفكير البعض”.

وأضاف “شاهدت اللقطة كثيرًا مما دفعني لقول بريء كبراءة الذيب من دم يوسف. — قد يكون للهدف الذي سجله دور في ذلك .. الله أعلم”.

وكان بيتروس قد افتتح أهداف النصر في شباك الهلال، فيما سجل الهدف الثاني المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي صنع الهدف الثالث لزميله سامي النجعي.