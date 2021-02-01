اخبار الهلال | بيتروس ينشر الغضب بين أنصار العالمي بعد إصابة سلمان الفرج

وجهت جماهير الهلال السعودي عبر مواقع التواصل الإجتماعي انتقادات حادة إلى لاعب الوسط النصر، بيتروس ماتيوس، بعد الإعلان عن إصابة سلمان الفرج بالتواء شديد في مفصل القدم، عقب مباراة السوبر السعودي.

وكان محترف النصر بيتروس قد تسبب في إصابة قائد الهلال والمنتخب السعودي، سلمان الفرج، خلال مباراة السوبر، التي انتهت بفوز الفريق النصراوي بثلاثية نظيفة.

وأكدت جماهير الهلال أن بيتروس دائمًا ما يعترض على التحكيم، ويقوم بإدعاء الإصابة، بالإضافة إلى أنه يتعمد أذى لاعبي الفريق المنافس، مطالبة اتحاد الكرة السعودي باتخاذ موقف حازم حيال اللاعب البرازيلي.

وعلق الكاتب الرياضي، فهد الروقي، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “إصابة الفرج قد تحتاج لتدخل جراحي وربما يغيب عن الملاعب لفترة طويلة، ويبقى السؤال: من يحمي اللاعبين من تدخلات ( بيتروس )”.