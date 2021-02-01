مصدر | إدارة الهلال السعودي تُحضر نفسها لإقالة لوشيسكو بسبب أحداث السوبر

كشفت صحيفة “sport” الرومانية أن مدرب الهلال السعودي، رازفان لوشيسكو، لديه مشاكل قوية مع إدارة النادي، عقب الهزيمة 3 ـ 0 أمام النصر، وخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

وأوضحت “الفريق الذي يدربه رازفان لوشيسكو لا يمر بأفضل اللحظات. بعد أن نجح في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في موسم 2018/19، ثم ثنائية الدوري والكأس العام الماضي، فإن الهلال الآن في حالة تراجع”.

وأضافت “مع فوز واحد فقط في آخر خمس مباريات، وأيضًا خسارة نهائي كأس السوبر أمام النصر، تراجعت علاقة رازفان مع مسؤولي النادي، وأصبحت التوترات أكثر وضوحًا بعد السلسلة غير المقنعة”.

وبحسب مصادر الصحيفة الرومانية فإن إدارة الهلال تنظر في احتمال إنهاء التعاقد مع لوشيسكو، وقد تحدث قادة النادي مع دوائرهم المقربة عن الانفصال عن المدرب.

وأشارت الصحيفة الرومانية إلى أن جماهير الهلال غاضبة كثيرًَا من لوشيسكو، وغير راضية عن نتيجة كأس السوبر، وطلبت من الإدارة إعادة الأسطورة سامي الجابر إلى مقعد المدير الفني.

هذا ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، بفارق نقطتين عن المتصدر الشباب الذي خاض 16 لقاء.