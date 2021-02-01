الميركاتو | الجزيرة الاماراتي وقرار صادم في حق الموهوب “عموري”

أعلن نادي الجزيرة ثاني الدوري الإماراتي الإثنين عن فسخ عقد صانع العابه الدولي عمر عبد الرحمن “عمّوري” قبل نهايته في 2022.

وقال الجزيرة في بيان “يعلن نادي الجزيرة عن انهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبد الرحمن بالتراضي، وتتوجه اسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية”.

ولم يلعب عبد الرحمن (29 عامًا) سوى مباراتين مع الجزيرة في الموسم الحالي، قبل أن يتعرض لإصابة في ركبته ابعدته عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي.

وتقدم عبد الرحمن في تغريدة له عبر حسابه في تويتر بالشكر”لادارة نادي الجزيرة على منحي فرصة تمثيل فخر ابوظبي (لقب الفريق) خلال الفترة الماضية، واتمنى للفريق التوفيق محليًا وخارجيًا”.

ولم يكشف اللاعب الأكثر موهبة في كرة الامارات في السنوات الأخيرة عن وجهته المقبلة، واذا كان سيعود الى ناديه الأم العين كما تردد والذي لعب له من 2006 حتى 2018، قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي في تجربة لم تكتمل بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، ومن ثم الى الجزيرة في 2019.

ويغلق باب الانتقالات الشتوية في الإمارات الإثنين، لكن عبد الرحمن يحق له الانتقال الى اي ناد خلال فترة 21 يومًا بعدما اصبح لاعبًا حرًا.

وعانى عبد الرحمن، الدولي الاماراتي منذ 2011 وافضل لاعب في آسيا عام 2016، من لعنة الإصابات ثلاث مرات في الرباط الصليبي كان آخرها مع الهلال.