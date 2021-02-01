الميركاتو | الترجي التونسي يدعم خط هجومه المتهاوي بهداف إيفواري!

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الإثنين أنه ضم اللاعب الإيفواري ويليام توجي إلى صفوف الفريق الأول.

وتعاقد الترجي مع توجي، الذي يلعب في خط الهجوم، على سبيل الإعارة من نادي ماليناس البلجيكي حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية ضمه بعقد نهائي.

وأدرج الترجي اللاعب توجي ضمن القائمة الأفريقية للفريق إلى جانب اللاعبين أنيس البدري ورائد الفادع والغاني باسيط عبدول خالد.

ويسعى الترجي إلى دعم صفوفه استعدادًا لخوض منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث سيتنافس ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك المصري ومولودية الجزائر وتونغيت السنغالي.