الميركاتو | مانشستر يونايتد يجهز للانقضاض على نجم دفاع إشبيلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مساعي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع مدافع إشبيلية الأندلسي، جيوليس كوندي في الميركاتو الصيفي المقبل، لتعزيز خط دفاع الفريق الموسم القادم.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير معجب للغاية بلاعب إشبيلية جيوليس كوندي، حيث يرى المدرب النرويجي أن المدافع الفرنسي سيكون الشريك المثالي لهاري ماجواير في خط دفاع الشياطين الحمر.

وحاول مانشستر سيتي التعاقد مع كوندي من إشبيلية خلال الميركاتو الصيف الماضي، حيث قدم عرضًا بقيمة 55 مليون يورو، إلا أن النادي الإسباني رفض عرض نظيره الإنجليزي.

وأفاد نفس التقرير الصادر من صحيفة الماركا، أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو؛ لضم كوندي (22 عامًا)، بينما الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 90 مليون يورو.

وكان المدير الرياضي لإشبيلية، مونشي قد أكد بعد رفض عرض مانشستر سيتي في الصيف الماضي؛ أن النادي لم يتلق عرضًا مناسبًا، قائلًا: “لم نرفض العرض من أجل الحفاظ على اللاعبين في الفريق فقط، ولكن لأن ذلك يتعارض مع نموذج عملنا”.

مضيفًا: “لقد فعلنا ذلك لأننا لم نتلق العرض المناسب”.

وتابع: “إذا توافر عرض مالي مناسب، سنبيعه، وإذا تمكنت من الاحتفاظ بأفضل لاعبيك، فهذا أفضل”.

واختتم: “لكن جميع الأندية ستبيع؛ عندما يكون العرض مناسبًا”.

ويعد كوندي، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد أفضل قلوب الدفاع في أوروبا، وسيكون أحد أكثر الأسماء المطلوبة الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن جيوليس كوندي ذو الأصول البنينية، انضم إلى إشبيلية في يوليو 2019، من صفوف بوردو الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، وشارك منذ انتقاله لإسبانيا في 67 مباراة بقميص الفريق الأندلسي بمختلف المسابقات.