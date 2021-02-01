الامارات | بالصور: حارس تشيلسي يشعر بالملل.. "صفر" تسديدات على مرماه في مباراتين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: حارس تشيلسي يشعر بالملل.. "صفر" تسديدات على مرماه في مباراتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع المدرب الألماني توماس توخيل بصمته سريعاً مع تشيلسي الإنجليزي، في أول مباراتين يقود خلالها مدرب بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان السابق، "البلوز" بعدما ظهر تحسن أداء الفريق بشكل كبير على مستوى الدفاع.

ولم يستقبل تشيلسي أي أهداف في مباراتيه بالدوري الإنجليزي أمام كل من وولفرهامبتون وبيرنلي، بينما سجل المدرب الألماني رقماً رائعاً حسب شبكة إحصائيات "أوبتا" إذ أن توخيل أصبح أول مدرب في تشيلسي يحتفظ بنظافة شباكه في أول مباراتين له مع الفريق بـ "البريميرليغ"، منذ أن فعل الإسباني رفاييل بينيتيز الأمر ذاته في نوفمبر 2012.

أما المفارقة كانت أن احصائيات المباراتين أظهرت عدم تسديد أي كرة على مرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي ظهر خلال الصور الخاصة بالمباراتين كأنه يشعر بالملل خصوصاً أنه لم يتم تسديدة أي كرة باتجاه المرمى.

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