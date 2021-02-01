الامارات | مصدر يكشف مصير "عموري" بعد رحيله عن الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف مصير "عموري" بعد رحيله عن الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر مقرب من اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" لـ"الإمارات اليوم" إنه لا توجد نية لدى اللاعب لتوقيع أي عقد خلال ما تبقى من نصف ساعة من إغلاق باب الانتقالات الشتوية الذي يغلق في الساعة 05:00 من عصر اليوم الاثنين 1 فبراير 2021.

وقال المصدر إن فسخ التعاقد مع عمر عبدالرحمن "عموري" جرى بالتراضي بين الطرفين وليس صحيحاً أن إدارة نادي الجزيرة هي من قررت الاستغناء عنه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الموسم الحالي.

وحول حقيقة اقتراب "عموري" من العودة لنادي العين، قال المصدر: "لم يدخل عموري حالياً في إي مفاوضات مع أي نادي ولديه 21 يوماً لتقرير مصيره".

وكان نادي الجزيرة أعلن إنهاء عقد اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن بصورة مفاجئة.

وذكر النادي في تغريدة: "يعلن نادي الجزيرة عن انهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي، وتتوجه اسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية للفريق وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".

وعلق "عموري" على قرار إدارة النادي وكتب اللاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أتقدم بجزيل الشكر لإدارة نادي الجزيرة على منحي فرصة تمثيل فخر ابوظبي خلال الفترة الماضية، وأتمنى للفريق التوفيق محليا وخارجيا، والشكر موصول لجمهور الجزيرة".

أول تعليق من عموري بعد رحيله عن الجزيرة

مفاجأة.. الجزيرة يفسخ عقد عموري

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