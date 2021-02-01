شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي في أخر مشاركة بكأس العالم للأندية.. أين هم الاّن ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القوائم الرسمية والنهائية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2020 بقطر، والتي يدخل منافساتها النادي الأهلي المصري، بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ومن ضمن القائمة الرسمية للنادي الأهلي في النسخة المقبلة، لم يشارك من قبل في المسابقة سوى المدافع سعد الدين سمير، وذلك في نسختي 2012 و 20103، بينما تم استبعاد الثنائي وليد سليمان ورامي ربيعة، والذي شارك من قبل في نسختين سابقتين للمارد الأحمر.

نستعرض في التقرير التالي أسماء اللاعبين المشاركين في أخر نسخة للأهلي بكأس العالم للأندية وموقفهم وظهورهم الحالي، ما بين نجوم لازالوا في الملاعب، واّخرين اعتزلوا ووجهوا قبلتهم لبعض المناصب الخاصة بكرة القدم أيضاً.

شريف إكرامي: يحرس مرمى بيراميدز

أحمد عادل عبدالمنعم: حارس مرمى الجونة الحالي

محمود أبو السعود: حارس مرمى فريق المقاولون العرب في الموسم الجاري

وائل جمعة: اعتزل في 2013 وتولى بعدها منصب مدير الكرة في الأهلي والاّن يعمل محللاً رياضياً في قناة بي ان سبورتس

سعد سمير: اللاعب الوحيد في القائمة الحالية للأهلي الذي شارك في نسختين بكأس العالم للأندية.

محمد نجيب: يلعب بقميص الجونة ويعتبر واحد من أكبر لاعبي الدوري سناً هذا الموسم.

أحمد شديد قناوي: انتقل في يناير المنصرم من صفوف الانتاج للمصري البورسعيدي.

سيد معوض: مدرب عام منتخب مصر الحالي في جهاز حسام البدري.

صبري رحيل: الظهير الأيسر الحالي لفريق الاتحاد السكندري

رامي ربيعة: يلعب في صفوف الأهلي ولكنه خرج من حسابات موسيماني لقائمة المونديال.

شريف عبدالفضيل: اعتزل بسبب كثرة الاصابات في 2016 .

أحمد فتحي: يشغل مركز الظهير الأيمن لبيراميدز بعد رحيله عن الأهلي نهاية الموسم الماضي.

حسام عاشور: يقود خط وسط الاتحاد السكندري هذا الموسم.

محمود حسن ترزيجيه: يتألق في الدوري الانجليزي بقميص استون فيلا.

شهاب الدين أحمد: يلعب في صفوف المقدم السعودي

وليد سليمان: نجم الأهلي الحالي والذي يرافق بعثة الفريق في قطر رغم خروجه من القائمة الرسمية بسبب الاصابة.

أحمد نبيل مانجا: يلعب بصفوف فريق الاتحاد السكندري.

أحمد شكري: انضم مؤخراً لصفوف المقاولون العرب.

عبدالله السعيد: يحمل شارة قيادة فريق نادي بيراميدز الذي يلعب له منذ يناير من عام 2019.

محمد أبوتريكة: اعتزل في 2013 ويعمل محللاً في شبكة قنوات بي ان سبورتس.

السيد حمدي: أعلن اعتزاله بشكل رسمي خلال شهور قليلة ماضية.

عماد متعب: اعتزل كرة القدم في 2019 ويعمل في مجال التحليل الرياضي عبر قناة أون تايم سبورتس.

عمرو جمال: لاعب طلائع الجيش الحالي وأحد هدافي المسابقة في موسمها الجاري.

دومينيك داسيلفا: يلعب حالياً في الدوري الماليزي مع فريق ترينجانو