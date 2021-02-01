شكرا لقرائتكم خبر عن عرض بولندي لحارس منتخب اليد.. و«نصر» يطالب الأندية تسهيل احتراف لاعبيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب هشام نصر رئيس اتحاد اليد، الاندية بفتح الطريق امام اللاعبين للاحتراف من أجل الريادة العالمية في كرة اليد.

وأشار نصر إلي أن هناك مجموعة من العروض بدأت تنهال علي لاعبينا ومتوقع أكثر خلال الفترة المقبلة.

وشدد نصر على أن الاحتراف هو من قلص الفارق بيننا وبين المنتخبات العالمية، وهناك لاعبين مثل يحيي خالد وسند وممدوح هاشم وأحمد هشام وغيرهم، يلعبون في الخارج، والجديد عقد إعارة لعبد الرحمن حميد حارسنا الشاب ولاعب النادي الأهلي وأفضل حارس في العالم وطلبه نادي وليسا بلوك ثاني الدوري البولندي وهي خطوة جيده لوضعه علي الطريق الصحيح ليكون أفضل حارس في العالم للكبار أيضا .