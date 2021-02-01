شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الدحيل النهائية قبل مواجهة الأهلى بالمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم، الاثنين، قائمة الدحيل القطري لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر، في الفترة ما بين الرابع و11 فبراير الجاري، وقد ضمت 23 لاعبا، وخرج من قائمة الدحيل: أحمد معين ومحمد عياش وعبدالرحمن مصطفى، الذين انتقلوا لصفوف الوكرة، وطه دياب الذي رحل للخور، ويوسف المساكني الذي انضم للعربي، وكذلك جاسم المهيري، لاعب فريق الشباب بالنادي

وضمت القائمة كلا من: محمد البكري وخليفة أبوبكر وصلاح زكريا. ومحمد موسى وعلي مال الله والمهدي بن عطية وبسام الراوي وأحمد ياسر المحمدي وإسماعيل محمد ولويس مارتن جونيور وكريم بوضياف ومبارك شنان وعبدالله الأحرق وسلطان آل بريك وعلي عفيف وخالد محمد وعاصم مادبو وعلي كريمي.

و المعز على وميشيل إيلونجا ومحمد مونتاري ودودو وادميلسون جونيور. وسيفتتح الدحيل مبارياته في المونديال، بمواجهة الأهلي الخميس المقبل، لحساب ربع النهائي.