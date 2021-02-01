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8 حالات إصابة جديدة بكورونا في الاتحاد السكندري

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أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حالات إصابة جديدة بكورونا في الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن ، التي أجراها فريق الاتحاد السكندري، أمس، تحت إشراف اتحاد الكرة، وجود 8 حالات إيجابية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة مصر للمقاصة، الأربعاء المقبل، ضمن مسابقة الدوري الممتاز وجاءت المسحة إيجابية لـ6 من لاعبي الفريق، هم عماد السيد، أحمد نبيل مانجا، روماريو ويليامز، محمد عطوة، مصطفى إبراهيم وعبدالسميع سيمو، كما أظهرت المسحة إصابة 2 من أفراد الجهاز الفني للفريق.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,951

  • تعافي

    129,636

  • وفيات

    9,316

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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