اخبار الرياضه

وعد جديد من الخطيب للاعبي الأهلي حال تكرار إنجاز 2006

0 نشر
إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وعد جديد من الخطيب للاعبي الأهلي حال تكرار إنجاز 2006 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي برصد مكافآت مالية مغرية في حالة تحقيق الفريق الكروي الأول المركز الثالث في مونديال الأندية مثلما حقق الفريق إنجاز المركز الثالث في موسم 2006 في عهد البرتغالي مانويل جوزيه وفي وجود الخطيب نائبًا لرئيس النادي.

وكان مجلس الإدارة وافق على منح اللاعبين مكافآت مالية في حالة تقديم عروض قوية خلال البطولة، لكن رئيس النادي منح اللاعبين وعدا جديدا بزيادة المكافآت في حالة تكرار إنجاز 2006.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    165,951

  • تعافي

    129,636

  • وفيات

    9,316

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا