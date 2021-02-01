شكرا لقرائتكم خبر عن وعد جديد من الخطيب للاعبي الأهلي حال تكرار إنجاز 2006 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي برصد مكافآت مالية مغرية في حالة تحقيق الفريق الكروي الأول المركز الثالث في مونديال الأندية مثلما حقق الفريق إنجاز المركز الثالث في موسم 2006 في عهد البرتغالي مانويل جوزيه وفي وجود الخطيب نائبًا لرئيس النادي.

وكان مجلس الإدارة وافق على منح اللاعبين مكافآت مالية في حالة تقديم عروض قوية خلال البطولة، لكن رئيس النادي منح اللاعبين وعدا جديدا بزيادة المكافآت في حالة تكرار إنجاز 2006.