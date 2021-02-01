شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي لزملائه في بيراميدز: كنت بتعامل في الأهلي أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رمضان صبحي، لاعب الوسط المهاجم بنادي بيراميدز، تحفظه من معاملة عدد من اللاعبين الكبار بالفريق بسبب المبلغ المالي الضخم الذي تعاقدت معه إدارة النادي.

وقال رمضان، خلال جلسة ودية مع زملائه بالفريق: «كنت بتعامل في الأهلي أفضل من كده».

وشهدت الفترة الماضية تحفظ عدد من اللاعبين الكبار على الراتب السنوى الذي يتقاضاه خلال الموسم الواحد، وأكد صبحي لزملائه أنه ينافس على لقب هداف الدوري في الوقت الذي لم يقدم المعارضون له بالفريق مستوى طيبا خلال الموسم الحالي.